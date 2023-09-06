Погода на 6 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Температура воды в Азовском море понизилась с 26 до 24 градусов.

6 сентября на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с., - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25 …+26°, северный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +25…+28°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +27…+28°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +26…+27°, северный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +26…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…26°, в Азовском до +24°.

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