Крымчанин открыл обменник и заработал 10 млн рублей: его могут посадить на 7 лет

В Крыму владелец незаконного обменника заработал 10 млн рублей Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Крыму местного жителя обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин организовал незаконную деятельность по купле-продаже иностранной валюты. Для этого обвиняемый арендовал помещение. С сентября 2022 года по июнь 2023 года фигурант проводил незаконные банковские операции. Таким образом он заработал более 10 млн рублей. Имущество крымчанина арестовали.

– Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.