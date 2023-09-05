В вузы, колледжи и техникумы Крыма поступили 20 тысяч человек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2023 году в вузы, колледжи и техникумы Крыма поступили в общей сложности около 20 тысяч человек. Об этом сообщает «Крымская газета».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в нашей стране учатся почти 4,5 миллиона студентов. 1 236 022 человека поступили на первый курс. Вице-премьер отметил, что почти все университеты начали учебный год в традиционном, очном формате.

В этом году в крымские вузы зачислили около 6500 человек. Еще 13 500 поступили в 25 расположенных на территории республики колледжей и техникумов. По некоторым направлениям конкурс достигал 10 человек на место. В частности, это «Землеустройство», а также юридические и медицинские специальности.