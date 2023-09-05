В симферопольских школах изменится организация питания

Директор госпредприятия, которое занималось организацией школьного питания, уволен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из 48 школ Симферополя в 44 были выявлены нарушения в организации питания. Руководитель госпредприятия, которое занималось организацией школьного питания, уволен. Об этом сообщил зампред общественного совета Симферополя Анатолий Тарасенко в эфире «Радио Крым».

– Общественный совет жестко поставил вопрос перед исполнителем – это было государственное предприятие. Результатом данного мониторинга стало то, что контракт с директором этой организации не продлили в этом году. Руководители подведа провели служебную проверку, – рассказал Тарасенко.

Напомним, 1 мая 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ о типовых условиях контрактов на поставку питания в школы страны. Документ включает два основных пункта. Во-первых, теперь поставщик не имеет права исключить горячее питание из меню или заменить такие блюда на что-то другое. А во-вторых, он обязан ежедневно отбирать пробы еды и хранить в течение двух суток.

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