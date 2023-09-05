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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:52

В прокуратуре назвали причину обрушения асфальта в Керчи

Прокуратура внесла представление «Воде Крыма» после обрушения дороги в Керчи
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Прокуратура внесла представление ГУП РК «Вода Крыма» в связи с обрушением асфальта в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства

Как сообщалось ранее, на улице Чкалова произошел провал бетонного канализационного коллектора. Это привело к размытию грунта и обвалу дорожного полотна. Там ввели реверсивное движение. Проведение проверки поручили керченской прокуратуре.

Коллектор находится на балансе «Воды Крыма». Сооружение эксплуатирует Керченский филиал компании. Выяснилось, что причиной обрушение асфальта стали ненадлежащая эксплуатация и обслуживание коллектора.

– Прокуратурой Керчи в адрес унитарного предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении, – отметили в надзорном ведомстве.