В Евпатории строят 12-километровую ветку водовода

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории строят новую ветку водовода протяженностью около 12 километров. Об этом сообщает КИА.

Производительность этого сооружения будет составлять 4 тысячи кубометров. Кроме того, в Евпатории планируют построить насосную станцию и резервуар. Объем этих сооружений составит 12 тысяч кубометров. Работа ведется параллельно с прокладкой труб.

Глава администрации Елена Демидова назвала строительство очень важным событием для Евпатории. По ее словам, город нуждается в модернизации и замене водовода.

– После ввода в эксплуатацию новая ветка не решит все проблемы, но значительно повысит качество водоснабжения в городе, – написала градоначальница.