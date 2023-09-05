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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:23

В Крыму началась прививочная кампания населения против гриппа

Планируется вакцинировать более миллиона жителей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Для иммунизации населения полуострова медики используют российские препараты «Ультрикс квадривалент» и «Совигрипп»

Для иммунизации населения полуострова медики используют российские препараты «Ультрикс квадривалент» и «Совигрипп»

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму началась прививочная кампания против гриппа. Как сообщила в эфире радио «Комсомольская правда-Крым» главный внештатный терапевт республики Ольга Барило, привить планируют около двух миллионов крымчан.

- В этом году мы планируем вакцинировать один миллион взрослых и 800 тысяч детей, - отметила Ольга Барило.

Так, для иммунизации населения полуострова против гриппа в этом году медики используют российские препараты «Ультрикс квадривалент» и «Совигрипп». Эти вакцины хорошо защищают от штаммов гриппа, которые могут угрожать в предстоящем сезоне. Сейчас препараты распределяют по всем крымским поликлиникам, а также организованы мобильные бригады, которые выезжают в организации для вакцинации сотрудников на рабочем месте.

По словам главного внештатного терапевта, иммунизацию можно пройти в ближайшей больнице, а посмотреть адреса прививочных пунктов можно сайте Министерства здравоохранения Крыма. Чтобы организовать вакцинацию трудовых коллективов на рабочих местах, нужно обратиться в администрацию ближайшей поликлиники и договориться о дате выезда мобильной бригады медицинских работников.