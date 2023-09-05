Крымчанину, укравшему топлива на 135 тысяч рублей, дали условный срок

В Крыму директор компании украл топлива на 135 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском бывшего директора муниципального унитарного предприятия признали виновным в присвоении топлива на 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Местный житель руководил муниципальным унитарным предприятием. Он присвоил почти 2,7 тысячи литров топлива. Для этого мужчина вносил в путевые листы ложные сведения о пробеге служебных машин. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил экс-директора к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.