Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:28

Крымчанину, укравшему топлива на 135 тысяч рублей, дали условный срок

В Крыму директор компании украл топлива на 135 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму директор компании украл топлива на 135 тысяч рублей

В Крыму директор компании украл топлива на 135 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском бывшего директора муниципального унитарного предприятия признали виновным в присвоении топлива на 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Местный житель руководил муниципальным унитарным предприятием. Он присвоил почти 2,7 тысячи литров топлива. Для этого мужчина вносил в путевые листы ложные сведения о пробеге служебных машин. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил экс-директора к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.