В Севастополе автобус сбил женщину: ее увезли в больницу

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Во вторник, 5 сентября, в Севастополе автобус сбил 76-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 14.05. 29-летний молодой человек ехал за рулем автобуса КАВЗ по улице Вакуленчука. В районе дома №13 он сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в городскую больницу, – отметили в полиции.

На водителя завели административное дело о невыполнении требования ПДД уступить дорогу пешеходам. Нарушителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. По факту аварии проводится проверка.