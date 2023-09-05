На пляже в Феодосии до последнего вздоха спасали истощенную белобочку

Истощенная самка дельфина выбросилась на берег в Феодосии. Фото: Центр "Безмятежное море"/Вконтакте

Истощенная белобочка первых лет жизни с недавно прорезавшимися зубами выбросилась на берег в Феодосии. Об этом сообщили специалисты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». Чтобы создать обессилевшему морскому млекопитающему комфортные условия, неравнодушные отдыхающие и волонтеры стойко поддерживали дельфина в море, несмотря на сильный накат. Однако, спасти жизнь белобочке не удалось.

- Сделали подвес в бассейне, чтобы она не заваливалась и не набирала воду в дыхало, минимизировали все стрессовые факторы. До приезда наших ветврачей из Севастополя беспрерывно подсчитывали ее дыхательные паузы, которые с самого начала не радовали. Спустя время ее дыхание остановилось, несмотря на спокойное поведение,- рассказали волонтеры.

Спасти дельфина не удалось. Фото: Центр "Безмятежное море"/Вконтакте

Исследования выявили у дельфина тяжелейшее истощение, обезвоживание, пневмонию, а также геморрагический гастрит, энтероколит, гепатит, отек мягких тканей и еще целый букет патологий, причиной возникновения которых, вероятно, стала вирусная инфекция.

- Мы рады, что в трудный час обеспечили ей достойный уход и полный покой, которых она заслуживала несравнимо больше, чем агонию на берегу или утопление в море, как итог бездействия и безынициативности, - отметили в Центре «Безмятежное море».

Волонтеры просят не выталкивать на глубину обессилевших дельфинов. Животные выбрасываются на берег из-за тяжелых заболеваний, так как не имеют сил держаться на плаву.