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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:49

По трассе «Таврида» проехало более 13 млн автомобилей

Движение по этой дороге было запущено в августе 2020 года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

С момента запуска движения по трассе «Таврида» проехало более 13 млн автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

В составе трассы построили 19 разноуровневых развязок, а также 96 мостов и путепроводов. Кроме того, на автодороге установили автобусные остановки. На федеральной трассе установили пешеходные ограждения. В Минкурортов также добавили, что вдоль «Тавриды» работают 12 многофункциональных зон дорожного сервиса. Федеральную трассу открыли для полноценного движения 27 августа 2020 года.