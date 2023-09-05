Фото: пресс-служба правительства Севастополя

С момента запуска движения по трассе «Таврида» проехало более 13 млн автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

В составе трассы построили 19 разноуровневых развязок, а также 96 мостов и путепроводов. Кроме того, на автодороге установили автобусные остановки. На федеральной трассе установили пешеходные ограждения. В Минкурортов также добавили, что вдоль «Тавриды» работают 12 многофункциональных зон дорожного сервиса. Федеральную трассу открыли для полноценного движения 27 августа 2020 года.