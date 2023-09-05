На питание школьников Симферополя выделили 512 млн рублей в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году на организацию питания симферопольских школьников выделили более 512 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице провели капремонт 12 пищеблоков и школьных столовых. Все эти объекты соответствуют требованиям федерального законодательства. Более 21 тысячи учеников 1-4 классов получают бесплатное горячее питание.

Кроме того, льготники, которые учатся в 5-11 классах, получают горячее питание за счет муниципального бюджета. Всего в Симферополе насчитывается более 4 тысяч таких школьников.

– Всего в текущем году на организацию питания в Симферополе выделено более 512 млн рублей, – отметили в администрации.