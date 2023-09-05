Крымский мост временно перекрыли
Фото: Юлия МАРКИНА
Во вторник, 5 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.
Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие. Их просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Весь день очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.