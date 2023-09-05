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НовостиОбщество5 сентября 2023 16:37

Крымский мост временно перекрыли

Крымский мост временно перекрыли
Алексей ЕЛАГИН
Крымский мост временно перекрыли

Крымский мост временно перекрыли

Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 5 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие. Их просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Весь день очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.