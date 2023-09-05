В Крыму перезахоронили останки 247 командиров и бойцов Красной армии

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 247 командиров и бойцов Красной армии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Речь идет о командирах и бойцах 383-й Донецкой шахтерской стрелковой дивизии Северо-Крымского фронта. Они погибли в ноябре 1943 года, освобождая восточную часть Керченского полуострова. Кроме того, помимо вышеперечисленных военных, в селе Заветное перезахоронили останки солдат Крымского фронта. Они погибли в январе-мае 1942 года, обороняя Керченский полуостров.

Это одно из самых массовых перезахоронений в Крыму за последние годы. Из 247 военнослужащих удалось установить 57 имен. Это было сделано по запискам в солдатских медальонах и именным предметам.