В Севастополе проводили в последний путь гранатометчика, погибшего в ДНР

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Во вторник, 5 сентября, в Севастополе проводили в последний путь участника специальной военной операции, гранатометчика Романа Тармосина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тармосин родился в Хабаровскомя крае и закончил севастопольскую школу №13. После этого он отучился на автослесаря. С 1994 по 1996 Тармосин служил в армии в Луганской области. Далее он работал на различных предприятиях в Севастополе. Горожанин был плавильщиком и дорожным рабочим. С марта 2019 года до СВО уроженец Дальнего Востока трудился в «АВАЛ» докером-механизатором. В октябре 2022 года Тармосин подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО.

– Роман Анатольевич погиб на Донецком направлении под Марьинкой, там сейчас продолжаются ожесточенные бои. Будем помнить нашего героя! – написал Развожаев.