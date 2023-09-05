Крымский мост вновь открыли для машин Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 5 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу перекрыли. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие. Их просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее стало известно, что ограничения сняли.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Напомним, весь день очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.