Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 18:02

Крымский мост вновь открыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось 5 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Крымский мост вновь открыли для машин

Крымский мост вновь открыли для машин

Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 5 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу перекрыли. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие. Их просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее стало известно, что ограничения сняли.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Напомним, весь день очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.