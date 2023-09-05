В четырех населенных пунктах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 6 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, уничтожение опасных предметов займутся специальные службы. С 13.00 до 15.00 эту работу проведут в Октябрьском, а с 11.00 до 13.00 – в Старом Крыму. С 10.00 до 17.00 уничтожать взрывоопасные предметы планируют в селе Вольное Джанкойского района. С 10.00 до 18.00 аналогичная работа будет проведена на мысы Ак-Бурун в Керчи.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.