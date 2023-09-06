В Симферополе модернизируют более 30 светофоров

Более тридцати светофоров модернизируют в Симферополе в этом году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более тридцати светофоров модернизируют в Симферополе в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

– Предусмотрены различные виды работ: полная ревизия всех систем и элементов, замена линз и контроллеров, установка дополнительных секций. По итогу все светофорные объекты будут соответствовать действующим нормативам, – приводятся в сообщении слова начальника департамента городского хозяйства администрации города Романа Гусынина.

На сегодняшний день в Симферополе действует 97 светофоров. В этом году светофор появился на перекрестке проспекта Победы и улицы Лермонтова. Установлен светофор на улице Севастопольской в районе улицы Субхи, проводится его настройка.

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