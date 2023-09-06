Новым гендиректором «Крымэнерго» стал Вячеслав Гайдук

Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя трудовому коллективу. Фото: https://t.me/Aksenov82

Вячеслав Гайдук возглавил государственное унитарное предприятие «Крымэнерго», сегодня его представили трудовому коллективу. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– На должность генерального директора назначен Вячеслав Александрович Гайдук. Предыдущий руководитель Андрей Михайлович Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, – написал Аксенов.

Он подчеркнул, что смена руководства никак не отразится на условиях работы сотрудников и обещал взять обстановку на предприятии под личный контроль.

«Крымэнерго» – крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юрлиц, обслуживает 33,1 тыс. километров линий электропередач и более 10 тыс. подстанций.

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