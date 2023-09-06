В Ялте женщина пыталась продать 100 грамм «синтетики»: ее посадили почти на 7 лет

Крымчанка пыталась продать наркотики и получила почти 7 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялтинский городской суд признал 36-летнюю жительницу Алушты виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

У женщины не было постоянного источника дохода. В апреле она решила обогатиться. Для этого крымчанка купила у неизвестного метамфетамин за 22 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении продавца расследуют отдельно.

Жительница ЮБК вытащила запрещенное вещество из закладки. В дальнейшем женщина планировала продать наркотики. Однако злоумышленницу задержали сотрудники ФСБ. У крымчанки изъяли 100 грамм наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.