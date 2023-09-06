В Крыму назначили врио министра строительства и архитектуры Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Крыма стал Александр Резников. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

– Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Крым на Резникова Александра Андреевича, – говорится в документе.

Ранее чиновник занимал должность замглавы регионального Минстроя.

Напомним, в Крыму пост министра строительства и архитектуры покинул Карлен Петросян. Чиновник принял такое решение после разговора с главой республики Сергеем Аксеновым. Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал этот пост с 20 октября 2021 года.