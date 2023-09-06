Одаренные крымские школьники будут получать стипендию Госсовета

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

500 учеников 10-11 классов будут получать стипендию Государственного совета Республики Крым. об этом сообщается в телеграм-канале правительства РК.

– 500 крымских школьников удостоены стипендии Госсовета РК. Одаренные учащиеся 10–11 классов крымских школ будут ежемесячно получать стипендии в размере 950 рублей, – говорится в сообщении.

Стипендии Госсовета РК для одаренных школьников учреждаются с 2015 года. Они присуждаются присуждается за особые успехи в учебе, научной и творческой работе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50