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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:53

Одаренные крымские школьники будут получать стипендию Госсовета

Стипендия в 950 рублей присуждается ребятам за особые успехи в учебе, научной и творческой работе
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

500 учеников 10-11 классов будут получать стипендию Государственного совета Республики Крым. об этом сообщается в телеграм-канале правительства РК.

– 500 крымских школьников удостоены стипендии Госсовета РК. Одаренные учащиеся 10–11 классов крымских школ будут ежемесячно получать стипендии в размере 950 рублей, – говорится в сообщении.

Стипендии Госсовета РК для одаренных школьников учреждаются с 2015 года. Они присуждаются присуждается за особые успехи в учебе, научной и творческой работе.

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