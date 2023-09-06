Крымчанин хранил наркотики и предложил полицейскому 100 тысяч рублей: ему дали условный срок

Хранивший коноплю крымчанин предложил полицейскому 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первомайском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном хранении растений, содержащих наркотики, а также в даче взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле 2022 года мужчина обнаружил два куста конопли на приусадебном участке. Эти растения крымчанин оставил до полного созревания, а затем сорвал и хранил дома. Кусты обнаружили полицейские. Молодой человек предложил правоохранителю 100 тысяч рублей, однако тот от взятки отказался.

Суд приговорил крымчанина к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.