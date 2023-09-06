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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:23

Крымчанин хранил наркотики и предложил полицейскому 100 тысяч рублей: ему дали условный срок

Хранивший коноплю крымчанин предложил полицейскому 100 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Хранивший коноплю крымчанин предложил полицейскому 100 тысяч рублей

Хранивший коноплю крымчанин предложил полицейскому 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первомайском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном хранении растений, содержащих наркотики, а также в даче взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле 2022 года мужчина обнаружил два куста конопли на приусадебном участке. Эти растения крымчанин оставил до полного созревания, а затем сорвал и хранил дома. Кусты обнаружили полицейские. Молодой человек предложил правоохранителю 100 тысяч рублей, однако тот от взятки отказался.

Суд приговорил крымчанина к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.