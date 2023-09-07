Погода на 7 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 9-14 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Саках +27…+28°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Малооблачно.
В Керчи +25…+26°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +26…+27°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Малооблачно.
В Судаке +26…+28°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +27…+28°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+28°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +22…25°, в Азовском до +24°.
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