Крымчанин попался пьяным за рулем: у него конфисковали авто

У крымчанина за пьяную езду конфисковали автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории местного жителя признали виновным в повторном вождении автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Пьяный фигурант ехал за рулем Geely MK. На улице Симферопольской его остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что крымчанина уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил водителю 100 часов обязательных работ. Его на два года лишили прав. Кроме того, автомобиль евпаторийца конфисковали в доход государства.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.