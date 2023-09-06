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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 11:21

Крымчанин попался пьяным за рулем: у него конфисковали авто

У крымчанина за пьяную езду конфисковали автомобиль
Алексей ЕЛАГИН
У крымчанина за пьяную езду конфисковали автомобиль

У крымчанина за пьяную езду конфисковали автомобиль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории местного жителя признали виновным в повторном вождении автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Пьяный фигурант ехал за рулем Geely MK. На улице Симферопольской его остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что крымчанина уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил водителю 100 часов обязательных работ. Его на два года лишили прав. Кроме того, автомобиль евпаторийца конфисковали в доход государства.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.