Хотел приятно пахнуть: в Севастополе задержали мужчину за кражу парфюма

Фото: Полиция Севастополя

Севастопольские полицейские задержали местного жителя, который в одном из косметических магазинов пытался украсть дорогостоящую парфюмерию, сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях 42-летний севастополец зашел в торговый зал магазина и сделал вид, что долго выбирал подходящий аромат. Затем дождался момента, когда рядом не будет консультанта, схватил упаковку с ароматом за семь тысяч и спрятал у себя в сумке. Сразу после этого направился к выходу, но на зло парфюмерному грабителю сработала противокражная рамка. О несостоявшемся преступлении узнали все сотрудники магазина. Мужчине пришлось сознаться в краже, а духи вернуть и поставить на место. Когда силовики поймали мужчину, свой поступок он объяснил желанием приятно пахнуть.

Полицейским пришлось задержать подозреваемого. В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.