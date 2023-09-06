В Крыму разрабатывают новые меры поддержки отелей и санаториев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму разрабатывают меры поддержки, которые обеспечат отели и санатории круглогодичной загрузкой. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, этим вопросам занимаются региональные власти и федеральное правительство.

– Отрабатываем и меры поддержки, и перспективы и планы по развитию, – отметил руководитель Минкурортов в эфире «Радио Крым».

Глава ведомства добавил, что наиболее эффективной мерой поддержки отрасли является загрузка средств размещения. По его словам, необходимы деньги в экономике. Поступление средств обеспечивает турпоток. Министр отметил, что многие санатории и гостиницы готовы работать круглый год.

– Здесь будет целый ряд решений, требующих согласований на федеральном уровне, они сейчас подготавливаются, – сообщил Волченко.