Зимой Крымский мост будут посыпать розовой солью

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Леонида Бабашова

Зимой в качестве противогололедного средства на Крымском мосту будут применять розовую соль. Об этом пишет КИА.

Депутат Госудмы от республики Леонид Бабашов отметил, что розовую соль добывают осадочным способом из морской воды. Парламентарий подчеркнул, что она не загрязняет окружающую среду. Депутат пояснил, что это основное отличие розовой соли от каменной.

– На предприятии говорят, что готовы расширять площади где «выращивают» этот уникальный продукт, – отметил Бабашов.

По его словам, в России больше нет мест, где соль добывали бы таким образом. Поэтому,как подчеркнул депутат, перспективы развития огромны.

– Производство находится в Сакском районе. Ближайшие конкуренты - Франция, – отметил Бабашов.