Ухудшилось состояние участника СВО, в которого выстрелили 12 раз под Ростовом

Пострадавшего прооперировали, вытащив из его тела все пули, но спустя три дня ему стало хуже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области установили личность мужчины, который 12 раз выстрелил в участника СВО из травматического пистолета. Об этом сообщает «КП – Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. 28-летний Вячеслав, уцелевший ва боях за Попасную, гулял в парке вместе со своей девушкой и другом. Здесь же бродила компания молодых людей. Вячеслав предполагает, что мужчины могли услышать их разговор о специальной военной операции, и им это не понравилось. Вспыхнул конфликт, в ходе которого участника СВО избили толпой, а один из налетчиков в процессе всадил в него 12 пуль из травматического пистолета, одна из которых попала в висок.

По словам матери Вячеслава, сын хотел избежать конфликта и предложил разобраться по-мужски, «один на один».

– Но нет, они накинулись толпой. Эта компания – известная в нашем городе. Говорят, они – любители драку затеять с теми, кто им не по нраву, – цитирует женщину «КП – Ростов-на-Дону».

Вячеслава прооперировали, вытащив из его тела все пули, но спустя три дня ему стало хуже.

– К нему приходил следователь, а Слава даже с ним договорить не смог, пришлось в середине разговора делать обезболивающий укол. Сейчас с ним постоянно его девушка, – рассказывает мать.

Личность мужчины, расстрелявшего Вячеслава из травмата, установлена, сам пострадавший опознал его по фотографии. Налетчика ищет полиция. Расследование уголовного дела находится на личном контроле губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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