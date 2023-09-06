Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 13:43

В Симферополе у семерых душевнобольных отобрали права

Такое решение принял суд
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе у семерых душевнобольных отобрали права

В Симферополе у семерых душевнобольных отобрали права

Фото: Константин ИВШИН

В Симферополе семерых водителей, страдающих психическими заболеваниями, лишили права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как выяснили в надзорном ведомстве, семеро симферопольцев, имеющих права, состоят на диспансерном учете в связи с психическими заболеваниями. Это является противопоказанием к вождению автомобилей. Прокуратура обратилась в суд. В итоге действие водительских прав жителей крымской столицы было прекращено.