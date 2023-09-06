В Симферополе у семерых душевнобольных отобрали права Фото: Константин ИВШИН

В Симферополе семерых водителей, страдающих психическими заболеваниями, лишили права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как выяснили в надзорном ведомстве, семеро симферопольцев, имеющих права, состоят на диспансерном учете в связи с психическими заболеваниями. Это является противопоказанием к вождению автомобилей. Прокуратура обратилась в суд. В итоге действие водительских прав жителей крымской столицы было прекращено.