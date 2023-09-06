В Симферополе ремонтируют внутридворовые проезды

В Симферополе за счет средств городского бюджета выполняется ремонт девяти внутридворовых и внутриквартальных проездов. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе за счет средств городского бюджета выполняется ремонт девяти внутридворовых и внутриквартальных проездов. О ходе работ рассказал начальник управления дорожного хозяйства администрации города Анатолий Тараненко, его слова приводятся на сайте городской администрации.

– Работы продвигаются согласно графику. На сегодняшний день в работе три внутридворовые территории. Ведется восстановление изношенных слоев дорожной одежды с целью улучшения транспортного сообщения, – сообщил Тараненко.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Так, на Балаклавской, 133-137 уложен верхний слой проездов. На Балаклавской, 97-99 выставлен бортовой камень, подготовлено основание на пешеходных дорожках и проездах под укладку асфальтобетона. Все работы по трем адресам планируют завершить до конца месяца.

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