С Караимской в Симферополе будут эвакуировать припаркованные авто

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
С улицы Караимской в Симферополе будут эвакуировать припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– Ремонт симферопольских улиц Караимская, Кавказская, Пролетарская продолжается, – говорится в сообщении.
Водителей, проезжающих по вышеперечисленным улицам, просят учитывать это обстоятельство. Кроме того, автомобилистов призывают не парковать машины на участках, где проводятся работы. Уточняется, что речь идет о крайне правых полосах и на тротуарах.
– Припаркованные транспортные средства подлежат эвакуации, – подчеркнули в администрации.