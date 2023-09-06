С Караимской в Симферополе будут эвакуировать припаркованные авто

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С улицы Караимской в Симферополе будут эвакуировать припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Ремонт симферопольских улиц Караимская, Кавказская, Пролетарская продолжается, – говорится в сообщении.

Водителей, проезжающих по вышеперечисленным улицам, просят учитывать это обстоятельство. Кроме того, автомобилистов призывают не парковать машины на участках, где проводятся работы. Уточняется, что речь идет о крайне правых полосах и на тротуарах.

– Припаркованные транспортные средства подлежат эвакуации, – подчеркнули в администрации.