Уровень безработицы в Крыму составил 3,9% в сентябре 2023 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По состоянию на 1 сентября уровень безработицы в Крыму составил 3,9%. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.

По его словам, в Крыму насчитывается 20 851 вакансия. Более 12 тысяч из них открыты по рабочим профессиям. Замглавы крымского Минтруда отметил, что на учете по безработице состоят 4706 жителей республики.

– Количество вакансий у нас в несколько раз превышает количество соискателей, – подчеркнул заместитель руководителя ведомства в прямом эфире, организованном ЦУР.

Стадник добавил, что в Крыму снижается уровень безработицы. Тоже самое, по его словам, происходит и по всей стране в целом. На начало сентября этот показатель в Крыму составил 3,9%. Замминистра добавил, что в регионе открыто 923 рабочих места для инвалидов.