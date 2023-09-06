Прокуратура проверит информацию о ликвидации остановки под Симферополем

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проверит информацию о ликвидации автобусной остановки в селе Урожайное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

О случившемся в прокуратуре узнали из социальных сетей. В публикациях говорилось о том, что ликвидирована остановка, расположенная возле школы. По факту случившегося будет проведена проверка. Прокуратура выяснит, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. Сотрудники ведомства также проверят соблюдение государственного стандарта при размещении объектов дорожной инфраструктуры.

– Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, – говорится в сообщении.