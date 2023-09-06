В Севастополе 68-летнего мужчину задержали за дискредитацию ВС РФ: его могут оштрафовать на 50 тысяч

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 68-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В одном из Telegram-каналов правоохранители обнаружили видео. Ролик сняли в одном из севастопольских магазинов. На кадрах было видно, как один из покупателей высказывал фразы, направленные на дискредитацию действий российской армии в зоне специальной военной операции. Все это слышало значительное количество людей: персонал и посетители.

Мужчину нашли и задержали. Свою вину нарушитель не признал. На него составили административный протокол. Материалы передадут в суд. Согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.