Аксенов: в Крыму реализуется ряд мер поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму реализуется целый ряд мер поддержки участников СВО и их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, этим людям оказывают социальную, юридическую и адресную помощь. Аксенов добавил, что для военнослужащих организована медицинская и психологическая реабилитация.

В среду, 6 сентября, глава Крыма встретился с бойцами, которые восстанавливаются в одной из здравниц, расположенных на территории республики. Руководитель региона подчеркнул, что участники СВО с мужеством и честью выполняют свой воинский долг.

– Все знают: только им мы обязаны мирной жизнью, – написал Аксенов.

Поэтому, как отметил глава Крыма, необходимо поддержать бойцов по всем направлениям. Он заверил, что республика продолжит принимать на реабилитацию воинов со всех регионов России.

– Также вместе с Общероссийским общественным движением «Народный фронт» усилим работу по сокращению бюрократической волокиты, чтобы бойцы получали помощь максимально быстро. Этому способствуют решения и поручения президента, – добавил глава региона.