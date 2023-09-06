В Крыму хотят продлить льготные налоговые ставки для бизнеса Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре Госсовет Крыма рассмотрит инициативу главы республики Сергея Аксенова о продлении льготных налоговых ставок для бизнеса. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

По ее словам, пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения в 4% и 10% предлагают сохранить для крымского бизнеса и в следующем году. При этом, как подчеркнула парламентарий, сейчас в соседних регионах действуют ставки в 6% и 15%. Руководитель комитета добавила, что в Крыму уже не первый год сохраняется ставка на уровне 4% и 10%.

– 4% – если налогооблагаемые доходы, и 10% – если налогооблагаемая разница между доходами и расходами, – пояснила Виноградова в эфире «Радио Крым».

Кроме того, Госсовет рассмотрит возможность сохранить нулевую ставку для начинающих бизнесменов.Речь идет о предпринимателях, которые используют патентный режим налогообложения. Виноградова отметила, что внесенный законопроект продлевает действующий документ до 1 января 2025 года.