В Севастополе произошло два природных пожара: это в пять раз меньше, чем в прошлом году

В Севастополе в пять раз уменьшилось количество природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в Севастополе в пять раз уменьшилось количество природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

По данным ведомства, в 2023 году произошло два природных пожара. За аналогичный период прошлого года в Севастополе зарегистрировали 10 таких случаев. В МЧС связали снижение количества пожаров в пять раз с превентивными мерами. В ведомстве добавили, что риск возгораний растительности не исчез.

– Потому актуальна и профилактическая работа, – говорится в сообщении.

Так, сотрудники МЧС провели очередные профилактические беседы в садоводческих товариществах на мысе Фиолент. Они напомнили людям о правилах пожарной безопасности и о номерах экстренных служб.