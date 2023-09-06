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НовостиОбщество6 сентября 2023 18:13

В Керчи уничтожили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Их уничтожили на специальном полигоне
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 6 сентября, в Керчи уничтожили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, на улице Луговой обнаружили артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра. Его заметили на открытой территории. Второй опасный предмет нашли в районе мыса Ак-Бурун. Это был артиллерийский снаряд калибром 88 миллиметров. Его обнаружили в воде. Оба предмета отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли девять человек, два автомобиля и столько же плавсредств.