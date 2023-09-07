Бывшее здание «меджлиса»* в Симферополе передали музыкальной школе

Здание на ул. Шмидта передали музыкальной школе №2 им. Алемдара Караманова. Фото: Наталья Сомова, Крымское информационное агентство

Здание на ул. Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшее «меджлису крымско-татарского народа»*, передали музыкальной школе №2 им. Алемдара Караманова. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на администрацию города.

Напомним, в мае текущего года Государственный совет Республики Крым принял постановление о национализации ряда объектов недвижимого имущества, собственники которых совершают в отношении России недружественные действия. В список национализируемых объектов попало и здание в центре Симферополя, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису»*.

Кроме того, согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства Республики Крым, музыкальной школе №2 передали помещение площадью 942 квадратных метра в здании на проспекте Кирова, 43.

*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ экстремистская организация

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