В Севастополе флот проведет противодиверсионные учения

В ближайший час Черноморский флот будет проводить тренировки расчетов ППДО Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе в ближайший час Черноморский флот проведет противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– Ориентировочно с 11:00 до 12:00 в районе Камышовой и Стрелецкой бухт флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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