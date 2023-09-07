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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:01

В Севастополе флот проведет противодиверсионные учения

Учения пройдут в Камышовой и Стрелецкой бухтах ориентировочно с 11:00 до 12:00
Дмитрий Коренев
В ближайший час Черноморский флот будет проводить тренировки расчетов ППДО

В ближайший час Черноморский флот будет проводить тренировки расчетов ППДО

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе в ближайший час Черноморский флот проведет противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– Ориентировочно с 11:00 до 12:00 в районе Камышовой и Стрелецкой бухт флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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