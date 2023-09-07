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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:13

В Симферополе почтили память погибших в Крымской войне

У Долгоруковского обелиска возложили цветы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В четверг, 7 сентября, в Симферополе почтили память воинов, погибших в ходе Крымской войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Церемония состоялась у Долгоруковского обелиска в центре крымской столицы. Участники мероприятия возложили цветы. Церемония была посвящена Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов. Далее мероприятия, приуроченные к этой дате, продолжились.

– На Военно-историческом кладбище участников Крымской войны прошёл молебен, после состоялась церемония возложения цветов, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя