В Симферополе провели уникальную операцию по замене клапана аорты

Сейчас пациент проходит реабилитацию, чувствует себя хорошо. Фото: Ирина Гуливатая, «Крымская газета»

В кардиохирургическом отделении Многопрофильного республиканского медцентра Республиканской клинической больницы им. Семашко впервые в Крыму провели операцию по протезированию аортального клапана из минидоступа, сообщает Крымская газета.

Отмечается, что такая операция сохраняет целостность грудной клетки, уменьшает болевые ощущения после операции и способствует более быстрой реабилитации пациента.

– Раньше приходилось разрезать всю грудную клетку и после операции заново ее сводить. Теперь этого не надо. В итоге операция проходит значительно быстрее, как и реабилитация пациента, а сам человек получает меньше неприятных ощущений, – цитирует издание главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга Минздрава Крыма Ивана Давыдова.

Сейчас пациент проходит реабилитацию, чувствует себя хорошо.

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