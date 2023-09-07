В Симферополе почти на 5 лет посадили наркоторговца

Симферополец пытался продать наркотики и получит почти 5 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчина вступил в преступную группу, которая занималась наркоторговлей. Он получал указания от куратора в одной из соцсетей. В январе симферополец незаконно купил 8,31 грамма метадона. Это вещество было расфасовано в 25 свертков. Однако крымчанин продать наркотики не успел, поскольку его задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок симферополец будет в исправительной колонии строгого режима.

– Решение суда не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.