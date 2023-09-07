В Ялтинском заповеднике благоустроили территорию вокруг озера Черепашье

В Ялтинском горно-лесном заповеднике обустроили территорию вокруг озера Черепашье на маршруте «К зубцам Ай-Петри». Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В Ялтинском горно-лесном заповеднике обустроили территорию вокруг озера Черепашье на маршруте «К зубцам Ай-Петри», 8 сентября состоится официальное открытие. Об этом сообщается в официальном сообществе ФГБУ «Заповедный Крым» во «ВКонтакте».

Территория обустроена местным предпринимателем за счет средств гранта от Минкурортов Республики Крым. Отмечается, что это первый маршрут с возможностью инклюзивного туризма в «Заповедном Крыму»: по периметру озера расположены деревянные настилы, оборудованные перилами и пандусами для маломобильных граждан; установлены информационные стенды эколого-просветительского характера, которые также выполнены шрифтом Брайля.

Официальное открытие объекта состоится завтра, 8 сентября, в 16:00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50