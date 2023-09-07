Аксенов встретился с китайской делегацией в Крыму

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму глава республики Сергей Аксенов встретился с делегацией из Китая. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

В Крым приехали представители медиа и сферы культуры КНР. Аксенов и делегация из Поднебесной обсудили взаимодействие в сфере туризма.

– Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова, – рассказал глава региона.

Аксенов подчеркнул, что нужно развивать сотрудничество в информационной сфере. Тогда, по его словам, у жителей Китайской Народной Республики появится возможность получать актуальную информацию о жизни в Крыму из первых рук. На встрече также обсуждалась возможная программа обмена для учеников музыкальных школ.

– Мы всегда выступаем за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами, – написал Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что республику посетят китайские бизнесмены.