Погода на 8 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымский полуостров потихоньку прокрадывается осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за юго-восточной периферии Скандинавского антициклона будет сухо и тепло, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 7-12 м/с., тепло 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24 …+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +24…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Саках +25…+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.
В Керчи +22…+23°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.
В Судаке +24…+25°, северный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +24…+25°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +24…25°, в Азовском до +24°.
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