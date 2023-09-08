Погода на 8 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымский полуостров потихоньку прокрадывается осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за юго-восточной периферии Скандинавского антициклона будет сухо и тепло, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 7-12 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24 …+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Саках +25…+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.

В Керчи +22…+23°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.

В Судаке +24…+25°, северный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +24…+25°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +22…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +24…25°, в Азовском до +24°.

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