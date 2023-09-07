Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:10

В Симферополе мужчина зарезал жену: его будут судить

Убивший супругу симферополец пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе мужчина зарезал жену: его будут судить

В Симферополе мужчина зарезал жену: его будут судить

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Симферополе 55-летнего местного жителя обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 23 июня. Супруги выпивали в квартире, расположенной на улице Малофонтанной.

– На почве внезапно возникшей неприязни мужчина ударил супругу ножом, который взял на кухне, – рассказали в прокуратуре.

В результате пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый не признал свою вину. Крымчанин заявил, что не хотел убивать жену. Уголовное дело направили в суд.