В Симферополе мужчина зарезал жену: его будут судить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Симферополе 55-летнего местного жителя обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 23 июня. Супруги выпивали в квартире, расположенной на улице Малофонтанной.

– На почве внезапно возникшей неприязни мужчина ударил супругу ножом, который взял на кухне, – рассказали в прокуратуре.

В результате пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый не признал свою вину. Крымчанин заявил, что не хотел убивать жену. Уголовное дело направили в суд.