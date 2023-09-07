Доброволец из Севастополя награжден медалью «За боевые заслуги»

Денис отправился на передовую в качестве добровольца. Фото: телеграм-канал правительства Севастополя

Участник специальной военной операции из Севастополя награжден медалью «За боевые заслуги». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Севастополя.

Денис отправился на передовую в качестве добровольца. Медаль получил за освобождение села Орехово в ЛНР.

– Мое решение было обусловлено тем, что, пока я там вместе с боевыми товарищами восстанавливаю историческую справедливость, над родным городом мирное небо, а моим родным ничего не угрожает, – приводятся в сообщении слова мужчины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50