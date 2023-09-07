Симферополец решил отомстить и поджег две иномарки: его будут судить

Симферополец из мести поджег два автомобиля Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Симферополе 38-летнего жителя Крыма обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле мужчина находился в районе улицы Ростовской. Обвиняемый заметил автомобиль Mazda. Эта машина принадлежал его знакомому. Между ними был конфликт, и обвиняемый решил отомстить.

– Для этого он, сокрыв свое лицо, взял бензин, облив им указанный выше автомобиль и рядом припаркованное BMW, – рассказали в прокуратуре.

После этого он поджег машины, бросив спичку. Злоумышленник поджег второе авто для того, чтобы запутать следствие. Сумма ущерба превысила 360 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.